After Earth ("After Earth") Mitreißendes Science-Fiction Abenteuer

Unter der Regie von M. Night Shyamalan ('The Sixth Sense') überleben Will Smith und sein Sohn Jaden Smith als Einzige eine Bruchlandung auf der zum Sperrgebiet erklärten Erde. Da der Vater schwer verletzt ist, liegt nun die Rettung am Mut und am Geschick des Sohnes. Der muss nun lernen, in der lebensbedrohlichen Welt seine Angst zu kontrollieren.