Die Zeit, in der man habe hoffen können, die Welt mit den richtigen Glühbirnen in den eigenen vier Wänden zu retten, sei definitiv abgelaufen, sagt der Schauspieler Leonardo DiCaprio in seiner neuen Klimaschutz-Dokumentation.

Der von DiCaprio mit Martin Scorsese und "National Geographic" produzierte Film folgt dem Schauspieler über drei Jahre auf seinen Reisen in UN-Mission: in den malaysischen Regenwald, ins nicht mehr ewige Eis, in kanadische Wälder ohne Schnee, zu absterbenden Korallenriffen. Bis zur Weltklimakonferenz in Paris spannt sich der Bogen.