Justified Der Retter

Nach der Ergreifung der Bankräuber gelangt deren Beute in Gewahrsam der Polizei. Winona ist offenbar aus dem Schneider, da Raylan den Dieben eine 100-Dollar-Note abnehmen konnte, die sich jedoch nicht als diejenige entpuppt, die seine Ex-Frau ursprünglich aus der Asservatenkammer entwendet hatte. Während Raylan sich bemüht, besagte Banknote zu finden, werden seine Kollegen langsam misstrauisch. Zudem scheint ihm Winona nicht die ganze Wahrheit über ihre Diebestour erzählt zu haben.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)