Wissper Bitterkaltes Wasser

Das Pinguin-Mädchen Peggy nimmt ihren Freund, den Eisbären Barry, mit zu Wissper. Er macht sich Sorgen um seinen besten Kumpel Bert. Dieser lässt sich einfach nicht überreden, gemeinsam schwimmen zu gehen. In Barrys Begleitung bricht Wissper in die Antarktis auf, um den unglücklichen Bert von seinem Problem zu erlösen. Dabei entpuppt sich Pinguin-Mädchen Peggy als große Stütze!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)