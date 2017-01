Hot In Cleveland Cleveland Rhapsody

Es ist soweit: Heute Nacht werden die Oscars vergeben. Victoria macht sich große Hoffnungen auf den Oscar als beste Nebendarstellerin. Doch sie ist so nervös, dass sie die Verleihung lieber von zu Hause verfolgen will. Sehr zum großen Bedauern von Joy, die sich schon auf die Gala gefreut hatte. Auch für Elka ist es ein spannender Abend. Sie wartet auf das Ergebnis für den Stadtrat.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)