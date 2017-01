Zoom - Der weiße Delfin Der doppelte Regenbogen

Als am Horizont ein doppelter Regenbogen erscheint und der Himmel sich danach völlig verdunkelt, herrscht helle Aufregung im Dorf. Die Vorgänge sind der Legende nach ein Zeichen dafür, dass der Zorn der Haifisch-Gottes hervorgerufen wurde. In einem halben Tag wird das Dorf von einer riesigen Welle zerstört werden. Es sei denn, jemand findet sich, der in 135 Meter Meerestiefe eine Opfergabe für den Haifisch-Gott darbringt. Yann und Auru wollen es gemeinsam wagen, doch ihre Mission steckt voller Gefahren.