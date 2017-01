Biene Maja Die Sache mit dem Bumerang

Weil Alexander doch so klug ist und auch immer so viel erfindet, schlägt Maja vor, dass er den Wiesenbewohnern sein Wissen in Form eines Unterrichtes vermitteln sollte. Alexander fühlt sich geschmeichelt und willigt ein. Bis auf den faulen Willi nehmen alle daran teil, wie Alexander feststellen muss, fehlt den meisten doch der nötige Ernst und schlafen dabei ein. Die Versammlung wird abgebrochen. Nach einem ausgiebigen Mittagsmahl geht es mit interessanten Experimenten weiter. Alle sind begeistert, bis etwas beim Experimentieren schief läuft.