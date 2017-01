Revenge Abstammung

Wir machen eine Reise zurück ins Jahr 2006: Emily trifft in einer Bar erstmals auf Aiden und erfährt von seinem Racheplan. Außerdem beschützt sie Ashley, als diese gerade im Begriff ist, eine große Dummheit zu begehen. Währenddessen begegnet Victoria nach langer Zeit ihre Mutter wieder. Längst verdrängte Erinnerungen an ihre turbulente Kindheit werden wach. Unwillkürlich muss sie etwa an den Moment denken, als ihre Mutter auf ihren damaligen Liebhaber geschossen hat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)