Alvinnn!!! und die Chipmunks Der Clown

Theodore will die Rolle des Monsters in einem Theaterstück ergattern. Zu Übungszwecken versucht er seine Familienmitglieder zu erschrecken, doch der Erfolg ist bescheiden. Schließlich kann Alvin das Trauerspiel nicht länger mitansehen und führt Theodore etwas wirklich Furchteinflößendes vor. Da er weiß, dass sein kleiner Buder Angst vor Clowns hat, wirft er sich in ein Clownkostüm - mit fatalen Folgen.