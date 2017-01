Navy CIS: L.A. Lücken im System

Der begabte Auftragshacker Ira Wells entgeht in seiner Wohnung nur knapp einem Mordversuch. Wie Sam und Callen erfahren, hat Ira eine Sicherheitslücke in einem Programm untersucht, durch die illegal auf russische Atomraketen zugegriffen werden kann. Ebendieses Manko scheinen sich tschetschenische Terroristen nun zunutze machen zu wollen. Indes ist Kensi schockiert, als ihr in Afghanistan überraschend ein bekanntes Gesicht aus ihrer Vergangenheit über den Weg läuft.