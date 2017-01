Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Egal ob im Kino, im Fernsehen oder bei einer Preisverleihung, wenn Michael Ostrowski auftaucht, wird es lustig. Niemand ist cooler uncool als der Steirer. Im ORF-Format "Jugendsünden usw." (freitags, 22.25 Uhr, ORF eins) lässt er mit prominenten Gästen anhand von Schmankerln aus dem Fernseharchiv, die guten alten Zeiten wieder aufleben. Im Kinofilm "Hotel Rock'n'Roll" spielt Michael Ostrowski die Hauptrolle und führte auch Regie. Von der großen Herausforderung beides unter einen Hut zu bekommen, erzählt er im Gespräch mit Stermann und Grissemann.



Matthias Walkner ist gelungen, was bisher noch kein Österreicher geschafft hat. Er erzielte in der Rallye Dakar, dem härtesten Motorradrennen der Welt einen Podiumsplatz. Nach zwei gescheiterten Anläufen 2015 und 2016 erreichte er 2017 in der Gesamtwertung den zweiten Platz. "Jeden Tag um drei Uhr aufstehen, zehn Stunden durchs Gelände rasen und nichts dabei essen", so fasst der 30-jährige Salzburger die Strapazen des Rennens zusammen. Welche Kämpfe er mit sich selbst und seinem Motorrad ausfechten musste, um überhaupt ins Ziel zu kommen, davon berichtet Matthias Walkner am Dienstag in Willkommen Österreich.



Am Ende der Sendung gesellen sich Yasmo und die Klangkantine zu Russkaja auf die WÖ-Showbühne. Gemeinsam geben sie den Song "Weit weit weg" zum Besten.