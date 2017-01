Das Dschungelbuch Eine schwierige Frage

Mogli hat keine Lust mehr, ständig von Balu unterrichtet zu werden. Baghira hat für ihn einen passenden Rat: Mogli soll Balu eine Frage stellen, deren Beantwortung so kniffelig ist, dass Balu für längere Zeit beschäftigt ist. Und so fragt Mogli seinen Bärenfreund, wie viele Affen ein Python auf einmal verschlingen kann. Der Plan geht auf. Als Mogli jedoch selbst die richtige Antwort herausfinden will, begibt er sich in größte Gefahr.