Malcolm mittendrin Der Rauswurf

In Lois Abwesenheit bricht im Haushalt das Chaos aus. Hal gibt sich zwar redlich Mühe, seine Söhne tanzen ihm aber auf der Nase herum. So auch Malcolm, der sich heimlich mit Nikki trifft. Sein Fehlen bleibt nicht unbemerkt. Es kommt zum Streit zwischen Vater und Sohn, an dessen Ende Malcolm ohne Dach über dem Kopf dasteht.