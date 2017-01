Miss Undercover ("Miss Congeniality")

Die burschikose FBI-Agentin Gracie Hart hat sich von Kindheit an lieber auf schlagkräftige Argumente als auf weibliche Reize verlassen. Jetzt soll sie undercover an der Wahl zur 'Miss United States' teilnehmen, um einen Bombenleger zu überführen. Beauty-Experte Victor Melling wird mit einer Schar von Stylisten und Visagisten beauftragt, Gracie in eine bezaubernde Schönheit zu verwandeln. Aber selbst die härtesten Profis beißen sich an Gracies abgebrühtem Charme die Zähne aus.