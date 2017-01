Fresh Off The Boat Die verdammte Vier

Jessica sehnt sich nach einer Herausforderung, um in ihrem Job als Immobilienmaklerin endlich voranzukommen. Als sie jedoch ein Haus mit der Adresse 44 West 44 Street verkaufen soll, steht Jessica vor einem Problem: In China glaubt man, dass die Zahl vier Unglück bringt. Auch Jessica hängt dieser Überzeugung an. Derweil hat Eddie beschlossen, als Klassensprecher zu kandidieren. Um sein Ziel zu erreichen, schreckt er auch vor dreisten Lügen nicht zurück.