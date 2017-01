Zoom - Der weiße Delfin Eine wilde Fahrt

Papa Tuanaku will in einer Woche seinen Schiffsführerschein machen. Damit er noch etwas Praxis sammelt, nimmt ihn Onkel Patrick zu einer Übungsfahrt mit. Yann, Timeti und Auru wollen inzwischen Unterwasserfotos machen, als sie plötzlich Hilferufe hören. Sie kommen von einer riesigen Yacht. Als sich die Hilfeschreie als Fehlalarm herausstellen, setzt Auru die Yacht ungewollt in Bewegung und rast damit auf sein eigenes Dorf zu. Sie aus eigener Kraft zu stoppen, entpuppt sich jedoch als unmöglich!