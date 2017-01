The Millers Liebes Tagebuch

Carol hat wieder einmal heimlich in Debbies Tagebuch gelesen und erfährt, dass Debbies Yoga Café finanzielle Probleme hat. Sie bittet nun Nathan, seiner Schwester zu helfen und ihr Geschäft im Fernsehen zu erwähnen. Was dieser prompt tut und somit Kunden anlockt. Doch diese plötzliche Hilfe macht Debbie misstrauisch. Sie ahnt, dass jemand in ihren Privatsachen schnüffelt. Sie hat sich eine Falle überlegt, um den 'Schnüffler' zu überführen.