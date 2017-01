Bezaubernde Jeannie Jeannie will heiraten

Tony wird als Trauzeuge zu einer Hochzeit eingeladen. Das weckt auch in Jeannie den Wunsch, zu heiraten, aber Tony denkt nicht im Traum daran. Also hilft Jeannie ein wenig nach und kurz darauf fragt Tony sie, ob sie ihn in Las Vegas heiraten möchte. Jeannie hat damit aber gegen ein Dschinn-Gesetz verstoßen, dass es verbietet, Gefühle zu beeinflussen.