Die Abenteuer des jungen Marco Polo Die Höllenwinde von Hormuz

In Hormuz herrscht ein gewaltiger Hitzesturm und die Bevölkerung ist am Verdursten. Die Wasserleitung, die die Stadt einst aufblühen ließ, wurde blockiert. Sie versorgt jetzt nur noch den Palast am Berg vor der Stadt. Dabei würden Marco und seine Freunde für ihre Weiterreise so dringend Wasser benötigen. Um den Menschen von Hormuz zu helfen, beschließt Marco, persönlich mit dem Prinzen zu reden und ihn zu überzeugen, die Wasserblockade aufzuheben. Schließlich ist er ein begnadeter Überredungskünstler.