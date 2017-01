The Big Bang Theory Das große Reste-Essen

Das Magazin 'Scientific American' veröffentlicht einen Artikel zu einer gemeinsam von Sheldon und Leonard aufgestellten Theorie. Im Gegensatz zu Sheldon wird Leonard darin aber nicht namentlich erwähnt, was ihn sehr kränkt. Indes tauen durch einen Stromausfall im Haus von Mrs. Wolowitz die letzten von ihr zubereiteten Mahlzeiten, die sich im Gefrierfach befinden, auf. In Panik möchte Howard am liebsten alles allein aufessen, gibt dann aber seiner Mutter zu Ehren ein großes Abschiedsdinner.