Biene Maja Das Alexandrophon

Nach starken Regenfällen wird die Wiese überschwemmt, ihre Bewohner können sich retten, weil es Puck gelingt, alle rechtzeitig zu warnen. Das bringt Alexander auf eine Idee. Er lässt Schilfrohre über die ganze Wiese verlegen. Wenn man an einem Ende in ein Rohr hineinspricht, kann man so in großer Entfernung am anderen Ende hören, was gesagt wird. Das Alexandrophon ist erfunden! Als es ein Wirbelsturm hinwegfegt, denkt Alexander über Verbesserungen nach.