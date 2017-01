How I Met Your Mother Der Magier-Kodex (2)

In einem Gespräch mit Robin erkennt Ted, dass er eigentlich seine besten Beziehungschancen mit Victoria hatte. So ruft er seine Ex-Freundin tatsächlich an. Sie ist auch bereit ihn zu treffen, doch dann erscheint sie im Brautkleid, und gesteht Ted, dass sie in der nächsten Stunde vor den Altar treten wird. Währenddessen brechen Quinn und Barney zu ihrem ersten gemeinsamen Urlaub auf. Doch schon bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen kommt es zur ersten Verzögerung.