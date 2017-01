Criminal Minds: Beyond Borders Verleugnung

Inhalt - 'Verleugnung', I/3

Der US-Bürger und Ex-Soldat Malik Said verliert bei einem Giftgas-Anschlag in Ägypten sein Leben. Sein ebenfalls amerikanischer Freund Hank Willis ist spurlos verschwunden und vorerst tatverdächtig. Als Jack und sein Team in Kairo eintreffen, erweisen sich die ägyptischen Behörden als nicht gerade kooperativ. Nachdem ans Licht gekommen ist, dass Hank entführt wurde und eine Beziehung mit Said hatte, nimmt der Fall auf einmal eine unerwartete Wende.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER

Gary Sinise (Jack Garrett)

Tyler James Williams (Monty)

Daniel Henney (Matt Simmons)

Alana De La Garza (Clara)

Annie Funke (Mae)

REGIE

Rod Holcomb