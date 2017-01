MA 2412 Horror

Ein Serienmörder geht um und Herr Claus versperrt deshalb die Bürotür, ohne zu ahnen, dass Weber und Breitfuß ihre Schlüssel vergessen haben. Und so sind sie nun gezwungen, die Nacht im Amt zu berbringen. Eine an sich schon grauenhafte Situtaion für die beiden. Aber die richtigen Albträume beginnen erst. Und in ihnen spielt ein Herr Gruber, der es gern hat, wenn sich die Leute vor ihm fürchten, eine höchst unfreundliche Rolle.