Gambit - Der Masterplan ("Gambit") Vergnügliche Gaunerkomödie

Der mausige Kunstkurator Colin Firth hat genug von den Eskapaden seines tyrannischen Chefs Lionel ( Alan Rickman ) und will sich mit einem falschen Gemälde von Monet an ihm rächen. Doch das kesse Cowgirl Cameron Diaz bringt seinen Masterplan ordentlich ins Wanken...

In einem sehr freien Remake der Michael-Caine-Krimikomödie "Das Mädchen aus der Cherry-Bar" (mit Shirley MacLaine) aus dem Jahre 1966 verpartnerte Regisseur Michael Hoffman ("The Best of Me – Mein Weg zu dir") erstmals 'Mr. Darcy' Colin Firth und 'Charlies Engel' Cameron Diaz auf der Leinwand und ließ das Paar zu einem Drehbuch von Ethan und Joel Coen ("Fargo") zur komödiantischer Hochform auflaufen.



ZUR STORY:

Colin Firth überzeugt als frustrierter Kurator Harry Deane, der tagaus tagein unter den Launen seines Chefs, dem exzentrischen Medienzar Lionel Shabandar (der im Jänner 2016 verstorbene britische Mime Alan Rickman - Severus Snape aus "Harry Potter) zu leiden hat und ihn nun mit einem gefälschten Monet zum Gespött der Kunstwelt machen will. Cameron Diaz als seine Mitstreiterin PJ ist mit sichtlichem Spaß bei der Sache und liefert sich mit Firth und Kunstsammler Rickman köstliche Schlagabtäusche. Mit dabei im Gaunerspaß sind Oscarpreisträgerin Cloris Leachman ("Die letzte Vorstellung"; "Inglourious Basterds") als Oma von Cameron Diaz und Golden-Globe-Gewinner Stanley Tucci ("Die Tribute von Panem", "Der Teufel trägt Prada") als extrovertierter Kunstexperte Martin Zaidenweber.



