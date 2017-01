Urlaubsreif ("Blended")

Die einstige Spielgefährtin von "E.T. - Der Außerirdische" ist zwar erwachsen geworden, doch bezaubert sie ihr Kinopublikum noch genauso wie vor 30 (!) Jahren. Die inzwischen 41-Jährige hat sich in den letzten Jahren auch als Produzentin und Regisseurin einen Namen gemacht. Für ihre Darstellung der Cousine von Jacqueline Kennedy in dem TV-Movie "Grey Gardens" wurde der jüngste Spross aus der Schauspielerdynastie der Barrymores im Jahre 2009 mit einer Emmy-Nominierung geehrt. Im selben Jahr ließ sie mit ihrem Regiedebüt "Roller Girl" ("Whip It") aufhorchen, für das sie eine hochkarätige Riege an Hollywoods Leading Ladies wie Kristen Wiig, Juliette Lewis und Ellen Page gewinnen konnte.

ADAM SANDLER

Der Schauspieler/Komiker/Sänger Adam Sandler (50) war zuletzt mit der durchgeknallten Action-Comedy "The Do-Over"(2016) in unseren Kinos zu sehen. Der Veteran der legendären US-Comedy-Show "Saturday Night Live" schaffte seinen Leinwand-Durchbruch vor 20 Jahren mit der Komödie "Happy Gilmore" im Jahre 1996. Spätestens seit dem US-Boxoffice-Wirbelsturm von "Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden" war klar, dass Adam Sandler in der Topliga der US-Komiker angekommen war - wie an der Seite Jack Nicholsons in "Die Wutprobe". Schlag auf Schlag folgten die Hits wie die rowdyhaft-rührige Vater-Sohn-Komödie "Big Daddy" und die Liebeskomödie "Eine Hochzeit zum Verlieben", die ihn nicht nur als Komiker, sondern auch als romantischen Helden etablierte. Für den Film steuerte das Multitalent auch die Songs bei. Mit seinen Comedy-Buddies David Spade und Rob Schneider aus "SNL" drehte Sandler die Baseball-Komödie "The Benchwarmers" und besetzte seine Freunde erneut in "Kindsköpfe".



Adam Sandlers Komödie "Urlaubsreif" (2014, "Blended" im Original) führte ihn nach "Eine Hochzeit zum Verlieben" und "50 erste Dates" zum dritten Mal mit Drew Barrymore vor der Kamera zusammen. 2015 war der Comedian in der Action-Sci-Fi-Komödie "Pixels" bei uns zu sehen.



Der gebürtige New Yorker ist seit 2002 mit Schauspielerin Jackie Titone verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr.