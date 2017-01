Der kleine Drache Kokosnuss Flug an der Leine

Ojemine, Kokosnuss‘ Lehrerin Proselinde will einen Test im Synchronfliegen veranstalten! Dabei hapert es bei ihm mit dem Fliegen immer noch sehr. Kein Wunder also, dass sich Kokosnuss unter allen Umständen vor dieser schwierigen Aufgabe drücken will. Als ihm zu Ohren kommt, dass sein Opa und Proselinde einmal Synchronflug-Partner waren, kommt Kokosnuss eine geniale Idee!