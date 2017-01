3 Engel für Charlie - Volle Power ("Charlie's Angels: Full Throttle") Fortsetzung des Frauenpower-Hits

In ihrem zweiten Auftrag müssen die kampferprobten Engel zwei Ringe beschaffen, auf denen Informationen über das Zeugenschutzprogramm der Regierung gespeichert sind. Mit dabei ist diesmal auch der gefallene Engel Madison in Gestalt von Demi Moore ...

Augenweide Cameron Diaz

Seine sexy gestylten Kampfamazonen Cameron Diaz, Drew Barrymore (die auch mitproduzierte) und Lucy Liu treten ihren Auftrag wieder bestens gelaunt an und schrecken selbst vor Extrem-Motorcrossing in einer Kohlengrube und spontan ausgeführten Tanzeinlagen in spärlicher Bekleidung nicht zurück. Demi Moore darf als gefallener Engel Madison ihre rundum restaurierte Figur im knappen Bikini zur Schau tragen. Auch Matt LeBlanc, Luke Wilson und 'Ur'-Engel Jaclyn Smith tauchen in Cameos auf. Bill Murray aus dem ersten Teil wurde von dem schwarzen Komiker Bernie Mac ersetzt.