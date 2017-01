Noahs Insel Der Neue

Die Atlantikströmung treibt die Insel weiter in Richtung Süden. Noahs Experimente mit dem Feuerball machen langsam Fortschritte. Unermüdlich arbeitet er daran, seine Insel nach Diamantina zu steuern. Inzwischen ist seine Geierpatrouille auf der Suche nach bedrohten Tieren, um diese auf Noahs Insel zu bringen. Als der alte Geierchef über dem Festland von einem Gewehrschuss verwundet wird, fällt er dem russischen Bisam-Spitzrüssler Sascha direkt vor die Pfoten. Sascha tritt in einem Zirkus auf und ist mit seinem bisherigen Dasein sehr unzufrieden. Er hilft dem Geier, wieder auf die Beine zu kommen, und nimmt dankbar dessen Einladung an, Mitbewohner von Noahs Insel zu werden.