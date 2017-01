Miss Undercover ("Miss Congeniality") Actionkomödie mit Sandra Bullock

"Speed"-Queen Sandra Bullock (heute 52) ist Gracie Hart, kompetente Polizistin mit Leib und Seele, aber ohne eine Spur von weiblichem Charme in ihren Knochen. Ihr Äußeres ist ungepflegt, ihre Tischmanieren lassen zu wünschen übrig und ihre Flüche würden einen New Yorker Taxifahrer erröten lassen - kurzum, Gracie ist das Gegenteil von sexy und feminin. Nun soll ausgerechnet sie ein angekündigtes Bombenattentat beim nationalen Schönheitswettbewerb verhindern. Dazu muss sich aber die tollpatschige Gracie als Teilnehmerin tarnen.

Unterstützung bei ihrer Umwandlung erhält die Oscargewinnerin ("Blind Side - Die große Chance") von Benjamin Bratt , "Catwoman") als Kollege Eric Matthews und Sir Michael Caine ("Gottes Werk und Teufels Beitrag") als Beauty-Experte Viktor Melling. Candice Bergen ("Murphy Brown") und William 'Captain Kirk' Shatner als Organisatoren des 'Miss United States' Schönheitswettbewerbs sind allerdings alles andere begeistert über die unkonventionelle Kandidatin. Bei einem Budget von rund $45 Mio Dollar spielte die von Sandra Bullocks Produktionsfirma "Fortis Film" produzierte Krimikomödie in den USA allein satte $108 Millionen Dollar ein. Grund genug für eine Fortsetzung: "Miss Undercover 2", die 2005 in die Kinos kam.

Kurzinhalt

Die burschikose FBI-Agentin Gracie Hart hat sich von Kindheit an lieber auf schlagkräftige Argumente als auf weibliche Reize verlassen. Jetzt soll sie undercover an der Wahl zur 'Miss United States' teilnehmen, um einen Bombenleger zu überführen. Beauty-Experte Victor Melling wird mit einer Schar von Stylisten und Visagisten beauftragt, Gracie in eine bezaubernde Schönheit zu verwandeln. Aber selbst die härtesten Profis beißen sich an Gracies abgebrühtem Charme die Zähne aus.