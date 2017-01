Scrubs - Die Anfänger Meine neue Ära

Auf Turks und Carlas Verlobung soll die baldige Hochzeit folgen. J.D. freut sich für seine Freunde. Doch er blickt auch mit Wehmut dem Tag entgegen, an dem die 'Turk-J.D.-Junggesellenära' für immer zu Ende gehen wird. Ein letztes Mal will er mit seinem Freund einen Männerabend veranstalten, um noch einmal richtig auf den Putz zu hauen. Inzwischen hat Carla eine nicht beschriftete Urinprobe entdeckt. Der Versuch diese zuzuordnen, grenzt schon fast an Besessenheit.