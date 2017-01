Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Offene Türen

Dani setzt alles auf eine Karte: Sie gesteht Matt ihre Gefühle und auch, dass sie nun bereit wäre für gemeinsame Kinder. Matt befindet sich nun in einer Zwickmühle. Zunächst geht er bei Noelle auf Abstand, doch dann erfährt er eine überraschende Nachricht. Und Rex ist endlich soweit. Er will sich outen und erhält dabei Unterstützung von T.K. So werden aus den einstigen Rivalen Verbündete.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)