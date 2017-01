Die Retro Show, die in die Zukunft blinzelt - mit Michael Ostrowski.

In Folge 1 dieses völlig neu aufgestellten ORF Formats werfen Tennislegende Thomas Muster und die Slalomkönigin Marlies Raich früher Schild einen Blick auf ihre Vergangenheit. Zusammen mit Gastgeber Michael Ostrowski lassen sie ihr Leben in ungewöhnlichen Momentaufnahmen aus privaten und TV-Archiven Revue passieren. Gemeinsam blickt die kleine Runde aus dem heute auf das damals, vergleicht es, relativiert es, bringt es in Zusammenhänge und Michi Ostrowski jongliert schelmisch mit Erinnerungen, prägenden Momenten, Highlights und heilenden Irrtümern seiner Gäste. Thomas Muster als Rod Stewart Double und Marlies Raich in der Millionenshow, aber auch ihre Triumphe und ihre Verletzungen.

Ist es eine Retro Archiv Show, ein Talkformat, oder doch zwei Portraits? Ist Michi Ostrowski der Moderator, der Gastgeber oder doch nur Spielball seiner Interessen?