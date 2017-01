Marco und seine Freunde ziehen mit ihren Dromedaren durch die Wüste, als sie plötzlich ein Wirbelsturm überrascht. Luigi und Marco gelingt es, sich in der nahe gelegenen Stadt Abyaneh in Sicherheit zu bringen. Doch Shi La hat nicht so viel Glück. Der Sturm reißt sie mit sich. Sämtliche Kinder der Stadt hat bereits dasselbe Schicksal ereilt, nur der kleine Ali Baba ist noch übrig. Gemeinsam mit ihm machen sich Marco und Luigi auf die Suche nach Shi La. Dabei entdecken sie das Geheimnis hinter den Sandstürmen.