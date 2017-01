Die Trauzeugen ("A Few Best Men") Hochzeits-Komödie aus Down Under!

Turbulente, unverschämt witzige Komödie von 'Priscilla'-Regisseur Stephan Elliott. Newcomer Xavier Samuel fliegt nach Sydney, um seine Traumfrau zu heiraten. Wenn seine drei durchgeknallten Freunde auf die heile, australische Familienwelt von 80er-Ikone Olivia Newton-John und Rebel Wilson ('Pitch Perfect') als Schwester der Braut treffen, wird die Hochzeit zur absoluten Katastrophe...

Inhalt Bei seiner Rückkehr nach London hat David eine Riesenüberraschung im Gepäck. Auf Kiribati hat er die Frau fürs Leben kennen und lieben gelernt. Jetzt will er die junge Australierin Mia vom Fleck weg heiraten. Seine besten Freunde Tom, Graham und Luke müssen als moralische Unterstützung natürlich mit nach Down Under. Kaum in Sydney angekommen, geht es drunter und drüber. Im Nu stellen seine drei Kumpels mit Brautmutter Barbara und Töchterchen Daphne das Familienleben ordentlich auf den Kopf. Die Traumhochzeit gerät zum Alptraum.

DARSTELLER Xavier Samuel (David)

Kris Marshall (Tom)

Kevin Bishop (Graham)

Tim Draxl (Luke)

Laura Brent (Mia)

Rebel Wilson (Daphne)

Olivia Newton-John (Barbara)