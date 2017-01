Biene Maja Picknick mit Hindernissen

Auf dem Weg zu einem Picknick in einem neu entdeckten Blumengarten treffen Maja, Willi, Flip und Alexander auf eine Biene namens Barney, die sich anbietet, sie dorthin zu führen. Barney behauptet, ein Weltenbummler zu sein und langweilt alle mit stark übertriebenen Reiseberichten. Willi ist sauer, weil Barney ständig Pausen machen will, und sich mit dem Honig stärkt, der eigentlich für das Picknick gedacht ist. Als Barney sich in einem Spinnennetz verfängt, kann er durch falsche Versprechungen die Ameisen überreden, ihn zu tragen. Alle sind erschöpft. Da warnt Barney alle vor giftigen Blüten, doch niemand schenkt ihm Glauben - obwohl er diesmal wirklich Recht hat.