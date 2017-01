Der letzte Bulle Uschi, mach keinen Quatsch

Nach ein paar Gläsern zuviel erwacht Uschi mit einem Filmriss in einer fremden Wohnung. Ihr Besitzer, Uschis Vermieter Wilhelm Inck, liegt erschlagen in einer Blutlache im Wohnzimmer. Mick und Andreas haben keine andere Wahl, sie müssen Uschi vorläufig festnehmen. Beide hoffen, nicht nur alsbald ihre Unschuld beweisen zu können. Nebenbei müssen sie auch Uschis Lokal am Laufen halten, sonst ist Uschi nicht nur eine Mörderin, sondern auch noch pleite.