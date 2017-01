CSI Miami Heute mit Doppelfolge!

"CSI Miami" war eines der vielen Spin-Offs der erfolgreichen Forensikserie "C.S.I. - Den Tätern auf der Spur" und lief zehn Staffeln lang von 2002 bis 2012. Angeführt wurde das Spurensicherungs-Team von Horatio Caine in Person des heute 60-jährigen US-Schauspielers David Caruso . Mit Hilfe modernster Methoden der Spurensicherung rekonstruieren die Spezialisten Verbrechen und lösen selbst die kniffligsten Mordfälle.

Inhalt

Diesmal müssen sich Horatio und sein Team mit dem Mord an Henry Duncan beschäftigen. Dabei gibt es viele Verdächtige, aber kein eindeutiges Motiv. Seine Nachbarin, Connie Jaden, arbeitet als Prostituierte und hat bereits einmal versucht, den Hund der Familie Duncan zu töten. Einer ihrer Kunden, Will Kingsley, war gleichzeitig auch einer von Henrys Kollegen. Und dann wäre da noch Henrys Chefin, die in einen Bauskandal verwickelt ist.



DARSTELLER

David Caruso (Horatio 'H' Caine)

Emily Procter (Calleigh Duquesne)

Jonathan Togo (Ryan Wolfe)

Rex Linn (Frank Tripp)

Omar Benson Miller (Walter Simmons)

REGIE

Matt Earl Beesley