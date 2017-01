Planet der Affen 2 - Revolution ("Dawn of the Planet of the Apes")

Visuell großartige Fortsetzung des erfolgreichen Science-fiction-Spektakels. Zwischen Menschen und Affen bricht der Krieg um die Vorherrschaft auf dem Planeten Erde aus. Dank Motion-Capture-Technik atemberaubend inszeniertes Kino-Erlebnis der Extra-Klasse!

Nach Rupert Wyatt in "Planet der Affen: Prevolution" (2011) sitzt beim zweiten Teil der Trilogie nun Matt Reeves ("Cloverfield") im Regiestuhl und schart eine beeindruckende Starriege um sich: vorne mit dabei als Primatenführer Caesar ist erneut Andy Serkis (zuletzt in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" bei uns zu sehen), an seiner Seite Neuzugänge Jason Clarke ("Zero Dark Thirty") als Affenfreund Malcolm, Keri Russell ("The Americans") als seine Frau Ellie und Gary Oldman als hetzerischer Kriegstreiber. Die Dreharbeiten fanden im kanadischen British Columbia, in San Francisco und in New Orleans statt.

Teil zwei konnte seinen Vorgänger sogar noch toppen und nahm weltweit über $710 Millionen Dollar ein. Daneben gab es eine Oscarnominierung für Beste Visuelle Effekte. Der Abschluss der Trilogie soll im Sommer 2017 mit dem Titel "War for the Planet of the Apes" erneut mit Matt Reeves als Regisseur unter das Kinovolk gebracht werden. Woody Harrelson spielt darin einen geheimnisvollen Gegenspieler, den "Colonel", von Affenführer Caesar (erneut verkörpert von Andy Serkis).

Der britische Schauspieler Andy Serkis(52), der bereits dem Gollum aus "Herr der Ringe" mittels 'Performance-Capture'-Technik Leben einhauchte, verleiht dem genmutierten Oberaffen Caesar Nuanciertheit, Emotionen, Seele, Weisheit, kurz: ein Herz.

Im Bild: Andy Serkis bei der Weltpremiere von "Star Wars: Das Erwachen der Macht", in Hollywood, am 14. Dezember 2015. Quelle: APA/AFP PHOTO /VALERIE MACON

Selbst Serkis war über das Endergebnis auf der Leinwand überrascht, wie verblüffend echt Mimik und Bewegungen der Affen transportiert wurden. Die Darsteller der Primaten bereiteten sich eigens in einem Affen-Camp auf die Rollen vor, in dem sie über Gesten und Zeichensprache zu kommunizieren lernten und so in ihre Rollen hineinwachsen konnten.

Inhalt Jener Laborvirus, der vor zehn Jahren den Schimpansen Caesar hochintelligent werden ließ, verbreitete sich unter den Menschen in einer todbringenden Pandemie. Den wenigen Überlebenden in San Francisco gehen nun die Energiereserven aus. Eine Gruppe rund um den Wissenschaftler Malcolm will daher ein Wasserkraftwerk wieder instand setzen. In den umliegenden Wäldern stoßen sie dabei auf eine Kolonie intelligenter Affen. Während Malcolm und Caesar auf Verhandlungen setzen, drängen auf beiden Seiten gewaltbereite Hardliner zum Krieg.