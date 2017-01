Hot In Cleveland Mamma Mia!

J.J. will Victoria seinen Kindern vorstellen und lädt sie zu sich nach Hause ein. Das geht jedoch gründlich schief, da diese noch nicht über den Verlust ihrer Mutter hinweg gekommen sind. Indes bekommt Melanie einen neuen Kollegen an ihre Seite: den machohaften Frankie. Bei ihrem ersten Zusammentreffen fliegen auch gleich die Fetzen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)