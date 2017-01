Navy CIS: L.A. Sechs Wochen Winter

Auf einem Fischmarkt in L.A. kommt es zu einer Explosion. Gemeinsam mit einer DEA-Agentin, die in der Region gegen ein Drogenkartell ermittelt, versuchen Sam und Callen herauszufinden, wer sich hinter dem Vorfall verbirgt. In Afghanistan untersuchen Granger und Kensi derweil einen rätselhaften Helikopterabsturz. Der Fall führt die zwei auf die Spur eines langgesuchten Verbrechers.