Justified Glanz und Gloria

Der berüchtigte Bankräuber Frank Reasoner wird wegen einer schweren Erkrankung vorzeitig aus der Haft entlassen. Bevor er für immer in der Versenkung verschwindet, will er gemeinsam mit ein paar Kumpels noch ein letztes Ding drehen. Zu dumm, dass sich in derselben Filiale gerade Winona aufhält. Sie hat Banknoten aus der Asservatenkammer gestohlen, um diese heimlich auf ihre Echtheit zu überprüfen. Als das Geld in die Hände der Gangster gelangt, heftet sich Raylan an deren Fersen, auch um Winonas Diebstahl zu vertuschen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)