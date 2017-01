Zoom - Der weiße Delfin Ein seltsamer Ton

Bei einem Tauchgang nahe dem tiefen 'Blauen Loch' dringt plötzlich ein blubberndes Geräusch an Yanns Ohr. Der Schamane Ramana und die übrigen Inselbewohner sind fest davon überzeugt, dass der seltsame Ton von einer legendären Riesenkrake stammt, die in der Unterwasserhöhle haust. Niemand darf sie stören, denn das würde den Zorn der göttlichen Krake heraufbeschwören. Onkel Patrick bevorzugt jedoch wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen zu finden und macht sich an dessen Erkundung.