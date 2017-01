Bezaubernde Jeannie Aller Abschied ist schwer

Einem alten Dschinn-Gesetz zufolge kann ein Meister einmal jährlich entscheiden, ob er seinen Dschinn behalten will oder ihn freigibt. Jeannie befürchtet, sie könnte aufgrund ihrer ständigen Eifersucht vor die Tür gesetzt werden. Und tatsächlich fordert Tony, als er wieder einmal sauer ist, sie auf, zu gehen. Als Tony mit Roger daraufhin seine Freiheit feiert, will jedoch nicht so recht Stimmung aufkommen.