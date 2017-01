How I Met Your Mother Die Trilogie

Bei Barney, Marshall und Ted hat sich seit der Collegezeit ein Ritual manifestiert: Alle drei Jahre schauen sie sich gemeinsam die 'Star Wars' Trilogie an. Dabei wird auch in die Zukunft geblickt, wie sich das eigene Leben so in den nächsten Jahren verändern wird. Ted liegt bei seinen Zukunftsprognosen immer weit daneben. Während Barney diesmal Quinn in seine Vorstellung miteinbaut.