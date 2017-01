Die Simpsons Gestrandet

Jimbo will sich einen Horrorstreifen anschauen. Er braucht jemanden, der inzwischen auf seine Freundin Shauna aufpasst. Bart soll dies übernehmen. Doch dann verliebt sich Shauna in den kleinen Bart. Homer will etwas für seinen Körper tun und kauft sich ein Fitness-Gerät mit einem eingebauten Fernseher. Von der Serie 'Stranded', in der eine Gruppe Menschen auf einer Insel strandet, ist er vollkommen fasziniert.