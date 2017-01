Revenge Sühne

Mason Treadwell vertieft sich immer mehr in Emilys Vergangenheit. Amanda versucht daraufhin, das Problem auf ihre Art zu lösen. Doch Emily gelingt es im letzten Moment, sie davon abzuhalten. Sie hat schon einen Plan für ihr weiteres Vorgehen mit Mason. Inzwischen sieht Kara ihre Stunde gekommen, um David zu rächen. Sie nimmt die Graysons in Gewahrsam und gerät dabei völlig außer Kontrolle.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)