Navy CIS: L.A. Zwischen den Fronten

Die Tarnung eines Undercover-Agenten platzt. Hilflos müssen seine Kollegen zusehen, wie er vor laufender Kamera ermordet wird. Hettys Team wird angewiesen, den Verräter in den eigenen Reihen so schnell wie möglich zu schnappen, um zu verhindern, dass es noch weitere Opfer gibt. In Afghanistan macht sich Granger indes Sorgen um Kensi. Auf der Suche nach einem gefährlichen Verbrecher ist sie spurlos verschwunden.