Elephant Princess - Die Rettung von Manjipoor Neues und Altes

Alex und Amanda sind an die Gold Coast gezogen und fühlen sich bei dem sonnigen Wetter pudelwohl. Nur ein neuer Drummer für ihre Band fehlt den beiden noch zum ganz großen Glück. Doch gerade als sie einen vielversprechenden Kandidaten gefunden zu haben scheinen, muss Alex in ihr Königreich Manjipoor eilen: Ihr treuer Freund und Diener Kuru schwebt dort in großer Gefahr! Als Alex versucht, Kuru mit Hilfe ihrer königlichen Magie zu retten, befreit sie dabei versehentlich eine neue Bedrohung.