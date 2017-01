Soko Donau Der falsche Mann

Per Post erhält die SOKO das anonyme Geständnis des Mordes an Konrad Marek, dessen Leiche nie gefunden wurde, und persönliche Sachen des Opfers. Für die Tat sitzt jedoch ein anderer im Gefängnis: Armin Brautmeier ist per Indizienprozess verurteilt worden, Marek umgebracht zu haben. Aufgrund der neuen Sachlage muss Brautmeier entlassen werden.



Nach Durchsicht aller Akten und Verhöre diesen Fall betreffend sind sich unsere Leute sicher: Sie haben keinen Ermittlungsfehler begangen. Brautmeiers Mitinsassen werden überprüft. Der Verdacht, dass er jemanden gekauft hat, der ihn entlastet, liegt nah.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF